Gegevens 10.000 Albert Heijn-klanten gelekt

Inloggegevens van zo'n 10.000 klanten van de website van Albert Heijn zijn per ongeluk bij derden terechtgekomen. De gegevens waren zichtbaar voor bedrijven waarmee Albert Heijn samenwerkt bij de ontwikkeling van de website.

Volgens het supermarktbedrijf is het voorval veroorzaakt door een programmeerfout in de software die het mogelijk maakt in te loggen op de website. Door de fout was zowel gebruikersnaam als wachtwoord van klanten voor de webbeheerders zichtbaar in de URL van de pagina.

Albert Heijn zegt dat er geen signalen zijn dat de inloggegevens zijn misbruikt en dat er geen ongebruikelijke activiteit is gezien. De accounts van de betreffende klanten zijn geblokkeerd. Zij hebben als compensatie een kortingscode gekregen voor hun boodschappen.