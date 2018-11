Parkeerplaatsen delen maakt extra nieuwbouw Den Haag mogelijk

Centrumbewoners van Den Haag en andere steden in de Haagse regio moeten hun auto's in parkeergarages van bedrijven kunnen zetten. Als beter gebruik wordt gemaakt van bestaande parkeerplekken, kunnen versneld woningen (zonder bijbehorende parkeerplaats) worden gebouwd.

Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Zuid-Holland. Gemeenten en provincie praten over de beperkte ruimte in de Randstad en de roep om meer woonruimte.

Tot 2025 moeten er in Zuid-Holland 100.000 woningen bijkomen. Dat kan alleen als bij nieuwbouw minder parkeerplekken worden aangelegd. Gemeenten hanteren een parkeernorm om ervoor te zorgen dat inwoners voldoende plek hebben voor hun auto: per woning één parkeerplaats of meer.

Ruimte is schaars

Omdat die norm door ruimtegebrek of te hoge kosten niet kon worden gehaald, is een op de vijf geplande woningen niet gebouwd. Die kunnen volgens Zuid-Holland alsnog worden neergezet, als de parkeernorm wordt losgelaten.

"De ruimte in de binnensteden is schaars en de stad uitbreiden aan de rand ervan kent zijn grenzen", zegt provinciebestuurder Bom-Lemstra (CDA). "Daarom moeten we er slim mee omgaan. Ongebruikte parkeerplaatsen benutten is daar een voorbeeld van."

In parkeergarages in de buurt van plekken waar nieuwbouw moet komen, staan zo'n 50.000 plekken vooral 's avonds leeg. Als omwonenden daar zouden mogen parkeren, zijn nieuwe parkeerplekken minder hard nodig. Dat maakt het zelfs mogelijk huizen zonder parkeerplek te bouwen.

Over de kosten van het parkeren moet met de eigenaren van de garages worden overlegd. "Dat is een ingewikkeld proces", zegt Bom-Lemstra. "Maar het is jammer als we kansen laten liggen. Zoiets kost uiteraard geld. Maar aan de andere kant kunnen we zo wel goedkopere woningen bouwen."

Als daarnaast nieuwbouw in de buurt van ov-knooppunten wordt neergezet, blijkt dat mensen bereid zijn de auto weg te doen. Dat bleek eerder uit onderzoek van de provincie. Zo zijn er de afgelopen jaren parkeergarages aangelegd onder woningen dicht bij openbaar vervoer, die nu nauwelijks gebruikt worden.

Enkele gemeenten hebben al besloten om soepeler om te gaan met de parkeernorm bij nieuwbouw. Zo worden bij verschillende treinstations duizenden woningen gebouwd met minder parkeerruimte.