Oostenrijk meldt Russische spionage: kolonel werkte decennia voor Russen

Oostenrijk verdenkt Rusland van spionage. Volgens de Oostenrijkse bondskanselier Kurz hebben de Russen zo'n 30 jaar via een omgekochte legerkolonel informatie verkregen over Oostenrijkse defensiezaken.

Kronen Zeitung meldt dat de kolonel voor zijn spionagewerk in totaal zo'n 300.000 euro heeft gekregen. Hij zou volgens het dagblad Die Presse informatie hebben gegeven over onder meer de Oostenrijkse luchtmacht en artilleriesystemen.

De Russen zouden vooral geïnteresseerd zijn geweest in informatie over de Eurofighter, het gevechtsvliegtuig dat is ontwikkeld door een Europees consortium.

De 70-jarige kolonel is inmiddels met pensioen en zou met zijn spionagewerk zijn begonnen in 1988.

Ambassadeur op matje

Minister van Buitenlandse Zaken Kneissl werd gisteren op de hoogte gesteld van het spionageschandaal door een tip van een andere Europese inlichtingendienst.

Haar bezoek aan Rusland dat begin december zou plaatsvinden, heeft ze meteen geannuleerd. Ook is de Russische ambassadeur inmiddels op het matje geroepen.

"Onacceptabel"

Bondskanselier Kurz noemde de spionage "onacceptabel". Voordat hij verdere maatregelen neemt, zoals het uitzetten van Russische diplomaten, wil hij de zaak eerst met andere Europese landen bespreken.

"Als onze vermoedens worden bevestigd, zal dat de relatie tussen de Europese Unie en Rusland niet verbeteren. Het maakt namelijk niet uit of deze zaken nou in Nederland of in Oostenrijk plaatsvinden", aldus Kurz.