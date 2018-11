'Jos B. niet meer verdacht van moord, maar van doodslag'

De verdenking tegen Jos B., de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998, is door de raadkamer van de rechtbank van Limburg afgezwakt. B. wordt niet meer verdacht van moord, maar van doodslag. Dat bevestigen bronnen tegenover De Limburger.

Volgens De Limburger zouden er in de zaak onvoldoende aanwijzingen zijn dat B. met voorbedachten rade te werk ging, waarna de rechtbank het OM heeft teruggefloten. Voor moord kan iemand tot maximaal levenslang worden veroordeeld. Bij doodslag is dat maximaal 15 jaar.

Journalist Peter R. de Vries, die de familie-Verstappen al jaren bijstaat, zegt dat het bericht van de krant klopt. Het nieuws kwam voor hem niet als een verrassing. "Het was vrijwel van meet af aan duidelijk dat moord niet is te bewijzen. Dat zie je eigenlijk bij alle cold cases. Doodslag is het hoogst haalbare, tenzij de verdachte zelf moord bekent. De familie weet en begrijpt dit."

Pro-formazitting

Waarom de verdenking tegen B. is afgezwakt, wil de rechtbank niet zeggen. Het OM wil ook niets kwijt over de stand van het onderzoek, maar benadrukt tegenover De Limburger niet uit te sluiten dat B. in een later stadium alsnog verdacht wordt van moord.

Gerald Roethof, de advocaat van B., wil tot de pro-formazitting op 12 december inhoudelijk niet ingaan op de zaak.

Gouden tip

Van de 55-jarige B. zijn dna-sporen gevonden op de kleding van de 11-jarige jongen. B. werd op 26 augustus gearresteerd door de Spaanse politie in een dorpje in Cataloniƫ. Dat gebeurde na een tip van een Nederlander, die hem van een opsporingsfoto had herkend.

Nicky Verstappen werd twintig jaar geleden dood gevonden op de Brunsummerheide, vlak bij het vakantiekamp waar hij verbleef. De politie vond toen wel sporen van een verdachte, maar kon die pas na een grootschalig dna-onderzoek in verband brengen met Jos B. Justitie verdenkt B. naast doodslag ook van een zedendelict en ontvoering.