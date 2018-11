Duizenden dode vissen in de Berkel door lek in leiding

Er drijven duizenden dode vissen in de rivier de Berkel bij Lochem. Ze zijn doodgegaan doordat restwater van een zuivelfabriek de rivier in stroomde. Dat leidde tot een te laag zuurstofgehalte in het water.

Het restwater kwam maandag in de Berkel terecht door een breuk in een persleiding in Lochem. Sinds de breuk probeert het waterschap Rijn en IJssel het restwater zo veel mogelijk te isoleren en om te leiden. Zo is een deel overgepompt naar een reservoir in de buurt.

Ondanks die maatregel is er dus toch restwater in de rivier gekomen. Volgens het waterschap ziet het water er troebel uit, is het grijzig van kleur en kan het stinken. Het restwater bevat verschillende eiwitten en reinigingsmiddelen.

De dode vissen zijn inmiddels zo veel mogelijk opgeruimd. Een deel van de andere vissen is overgezet naar het bovenstroomse gedeelte van de rivier. Ook heeft het waterschap beluchters geplaatst om het aangetaste water van extra zuurstof te voorzien.