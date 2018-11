Nieuw onderzoek naar haalbaarheid Nedersaksenlijn

Is een spoorlijn die Twente langs de oostgrens met Groningen verbindt, haalbaar? Daar komt nieuw onderzoek naar. Een voorstel van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Overijssel heeft hiervoor voldoende steun gekregen.

Een deel van de zogeheten Nedersaksenlijn ligt er al, namelijk tussen Enschede via Almelo en Hardenberg naar Emmen. Maar de spoorverbinding zou moeten doorlopen naar Musselkanaal. Daar sluit de lijn dan weer aan op de bestaande verbinding via Veendam naar Groningen.

250 miljoen euro

Een elektrische trein op dat traject is niet alleen belangrijk voor reizigers, maar ook voor het goederenvervoer. Door de Nedersaksenlijn zou de leefbaarheid langs de oostgrens toenemen, zo wordt betoogd. Ook kan de verbinding positieve effecten hebben voor de economie, met name in Drenthe.

Een eerder rapport was al lovend over het plan, maar schat de kosten van de aanleg op 250 miljoen euro. CU-fractievoorzitter Jan Westert vraagt zich af of dat bedrag nog steeds klopt.

De verantwoordelijke gedeputeerde was tot dusver nauwelijks toe te porren; zijn eigen ChristenUnie-fractie gaat hem extra "oppoken", zegt fractievoorzitter Jan Westert tegen RTV Oost.