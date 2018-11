Oudste rotsschildering van een dier gevonden op Borneo

Op het Indonesische deel van het eiland Borneo is vermoedelijk de oudste grottekening van een dier gevonden. De onderzoekers schrijven in het wetenschappelijke tijdschrift Nature dat de tekening minstens 40.000 jaar oud is. Daarmee zou het de vroegst bekende figuratieve rotstekening zijn.

De schildering is gevonden op Oost-Kalimantan, waar duizenden prehistorische handafdrukken, tekeningen en symbolen zijn aangetroffen in verschillende grotten. Die grotten, verborgen in het dichte oerwoud op het eiland, staan sinds de jaren 90 bekend om de vele rotstekeningen die er te vinden zijn.

Wat voor dier er precies is afgebeeld op de oudste grottekening, weten de onderzoekers niet. Ze vermoeden dat het gaat om een banteng. Dat is een wild rund dat nog steeds in de regio voorkomt.

Ook ouder werk

Het team Indonesische en Australische onderzoekers heeft de schilderingen gedateerd door te kijken naar de kleurstof die gebruikt is en naar de calciumlaag op en rond de tekeningen. Daarin zitten uraniumisotopen en doordat bekend is hoe snel die vervallen, konden de wetenschappers berekenen hoe oud de grottekeningen zijn.

Het rund is niet de oudste schildering die het onderzoeksteam aantrof. Er is ook een handafdruk aangetroffen die volgens de onderzoekers ruim 51.000 jaar oud is. Verder zijn er afbeeldingen van menselijke figuren gevonden die tussen de 16.000 en 21.000 jaar oud zijn.

Een van de wetenschappers concludeert op basis van de gedateerde tekeningen dat er in Zuidoost-Aziƫ een vergelijkbare overgang van dierentekeningen naar afbeeldingen van mensen wordt gemaakt als in Europa.