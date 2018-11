Ambulancepersoneel krijgt kogelwerende vesten

Ambulancepersoneel in heel Nederland krijgt kogel- en steekwerende vesten en helmen. Alle regionale ambulancediensten nemen het advies van Ambulancezorg Nederland om de beschermende kleding aan te schaffen, over.

De vesten moeten de medewerkers beter beschermen in onveilige omstandigheden en terreursituaties. Hulpverleners zijn niet verplicht om de vesten te dragen, ze moeten de situatie zelf inschatten. Bij Ambulancezorg Nederland zijn geen incidenten uit het verleden bekend waarbij medewerkers al een kogelwerend vest nodig hadden.

Carnaval

De ambulancedienst van Zuid-Limburg is volgens 1Limburg de eerste ambulancedienst in Nederland die de vesten gaat dragen. Alle 150 medewerkers krijgen een op maat gemaakt vest. Tot 16 november kunnen de hulpverleners passen en daarna gaat een bedrijf in Deventer de vesten maken. De ambulancedienst adviseert het personeel de vesten ook te dragen bij grote evenementen als carnaval.

De overige regionale ambulancediensten hebben eveneens aangegeven vesten en helmen aan te schaffen. Wanneer ze dat doen mogen ze volgens Ambulancezorg Nederland zelf bepalen.

Belgiƫ

In Belgiƫ dragen ambulancemedewerkers al langer kogelwerende vesten. In 2015 kregen hulpverleners in Aalst beschermende kleding, nadat ze er zelf om hadden gevraagd. Ook in Antwerpen draagt het ambulancepersoneel kogel- en steekwerende vesten.