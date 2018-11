Wordt Zwitserse kaas lekkerder van hiphop of Mozart?

Een Zwitserse kaasmaker speelt muziek tijdens de rijping van zijn kazen. Beat Wampfler hoopt daarmee de smaak van zijn Emmentalers te veranderen. Samen met de universiteit van Bern onderzoekt hij of hiphop, klassieke en rockmuziek invloed hebben op zijn kaas.

Wampfler is ervan overtuigd dat luchtvochtigheid, temperatuur en voedingsstoffen niet de enige factoren zijn die de smaak beïnvloeden. "Geluiden en muziek doen dat ook", stelt hij.

Ultrageluid, dat zijn geluiden die een te hoge frequentie hebben voor het menselijk oor, kunnen chemische reacties in materie veroorzaken. Er is nog geen wetenschappelijk bewijs voor de invloed van ultrasoon geluid op kaas, laat staan dat duidelijk is of het voor een verbetering of verandering in smaak zorgt. De Universiteit van Bern hoopt daarvoor samen met Wampfler het eerste bewijs te vinden.

Wampfler verwacht vooral veel van hiphopmuziek: