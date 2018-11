Zuckerberg kon het al, jij straks ook: Messenger-berichten intrekken

Na WhatsApp krijgt ook Facebook Messenger binnenkort de mogelijkheid om een al verstuurd bericht in te trekken. Dat staat in de notitie van de meest recente update van de app in de App Store. Het is onduidelijk wanneer de functie beschikbaar komt.

Gebruikers van Messenger krijgen straks tien minuten de tijd om zich te bedenken. Dat is een stuk korter dan bij WhatsApp, waar je tot een uur na het versturen van een bericht kunt besluiten om het in te trekken. Waar dat verschil vandaan komt is onduidelijk.

In dezelfde notitie zegt Facebook overigens dat er binnenkort een donkere modus beschikbaar komt, waardoor de achtergrond donker wordt en de tekst wit oplicht.