Duizenden vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en gevangenen opgenomen

De advocatenorde kreeg bericht van een strafrechtadvocaat die zei dat een telefoongesprek met een cliënt in de gevangenis was opgenomen en afgeluisterd.

Meteen daarna werd de telefoonprovider voor gevangenissen Telio en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ingelicht. Gesprekken tussen advocaten en hun cliënten zijn namelijk altijd vertrouwelijk.

Softwarefout

Normaliter worden de telefoongesprekken van gevangenen altijd opgenomen, zodat ze geen criminele handelingen kunnen verrichten vanuit hun cel.

Maar als gedetineerden bellen met hun advocaat wordt het nummer van de advocaat door speciale software herkend, waarna de opnameapparatuur wordt uitgeschakeld.

Na een intern onderzoek bleek dat door een softwarefout gesprekken met advocaten van wie de nummers vaker in het nummerherkenningsbestand voorkwamen alsnog 'gewoon' werden opgenomen.

"Onacceptabel"

Maandag werd de programmeerfout ontdekt. Volgens de NOvA is die toen binnen een uur hersteld. De onterecht opgenomen gesprekken zijn inmiddels door Telio gewist. Over de periode tussen 2013 tot 2017 zijn nog geen gegevens bekend.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het onacceptabel is dat de vertrouwelijkheid van gesprekken tussen advocaten en gevangenen onvoldoende is gewaarborgd.

"Ik heb dan ook besloten om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de omvang, duur en consequenties van de aan het licht gekomen systeemfout", aldus Dekker.