Keeper Sergio Padt vervolgd voor mishandeling in trein

FC Groningen-doelman Sergio Padt wordt vervolgd vanwege mishandeling in de trein. Op 11 januari moet hij zich melden bij de politierechter, zegt het OM tegen RTV Noord.

De doelman heeft zich volgens de politie in september ook schuldig gemaakt aan belediging.

Het incident met Padt gebeurde op de zondag dat FC Groningen in eigen huis van AZ verloor. De keeper was met de trein op weg naar zijn huis in Kropswolde. Hij had geen kaartje en werd agressief toen de conducteur hem hiervoor wilde beboeten.

'Behoorlijk geslagen'

Volgens een ooggetuige die in de trein zat, spuugde Padt en deelde hij een klap uit aan een beveiliger. Bronnen bij vervoerder Arriva hebben verklaard dat Padt zichtbaar onder invloed was van alcohol, en er "behoorlijk geslagen" en gespuugd werd.

De machinist zette de trein stil bij station Kropswolde en vergrendelde alle deuren, zodat Padt de trein niet kon verlaten voordat de politie gearriveerd was.

De doelman bracht de nacht in de cel door. De dag erop werd hij weer vrijgelaten. FC Groningen besloot Padt niet te straffen, nadat hij zelf zijn aanvoerdersband inleverde. Die week liet bondscoach Ronald Koeman Padt buiten de selectie van het Nederlands elftal.