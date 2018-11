Sander van Hoorn nieuwe EU-correspondent NOS

Sander van Hoorn is de nieuwe multimediale NOS-correspondent voor de EU in Brussel. Hij volgt Arjan Noorlander op, die nu in Den Haag werkt als politiek duider van actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

Van Hoorn was als vervanger van Noorlander al nauw betrokken bij verslaggeving over de Europese Unie. Hij werd vorig jaar correspondent in Belgiƫ, nadat hij ruim elf jaar in het Midden-Oosten had gewerkt. Van Hoorn gaat niet alleen de EU verslaan, maar zal ook verslaggeving blijven doen over Belgiƫ.

Sander van Hoorn: "Het belang van de Europese Unie is de laatste jaren niet kleiner geworden. Brexit, klimaatverandering, immigratie, de rol van de rechtsstaat. Allemaal belangrijke thema's die mensen op het hele continent raken. We zullen de EU ook de komende jaren kritisch blijven volgen. Dat is een uitdaging waar ik graag mijn tanden in zet."