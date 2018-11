Vergunningen voor uitbreiding boerenbedrijven op losse schroeven

Het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden deugt niet. Volgens het Europees Hof van Justitie voldoet Nederland niet op alle punten aan de Europese richtlijnen en geeft dus ten onrechte vergunningen uit. Daarmee staan onder meer zo'n 400 vergunningen op losse schroeven voor intensieve veehouders, transportbedrijven, wegenaanleg en biomassa en vergistingscentrales.

Het hof bepaalt dat agrarische bedrijven bij natuurgebieden die te lijden hebben onder te veel stikstof geen nieuwe vergunningen mogen krijgen voor uitbreiding of bouw als meer uitstoot van stikstof het gevolg is. Daarmee wordt het huidige beleid onderuitgehaald. De Europese rechter oordeelt volgens milieupartijen dat het Nederlands natuurbeleid zwaar onvoldoende is.

"De nieuwe vergunningen werden in afwachting van de procedure nog niet definitief verleend en zijn met dit arrest allemaal vernietigd", zegt advocaat Valentijn Wösten namens de milieuorganisaties. Ook de vergunning voor de verbreding van de A27 bij Utrecht bij het bos van Amelisweerd is volgens de advocaat hiermee mogelijk van de baan.

Vergunningenmachine

Milieu- en natuurorganisaties en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant procedeerden bij de rechter en tot aan de Raad van State tegen uitbreiding van veestapels. De Raad van State legde de vragen voor aan het Europees Hof. De Raad van State is nu aan zet om te oordelen wat er moet gebeuren met de vergunningen.

De stikstofuitstoot is in vele gebieden al te hoog en meer uitstoot van stikstof in kwetsbare natuurgebieden mag dus niet. Het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarmee grond en motivering gegeven werd voor vergunningen, moet aangepast worden. PAS werd opgesteld in 2015 en loopt tot 2021 en was bedoeld om natuurgebieden te beschermen. "De uitspraak betekent dat duizenden natuurvergunningen voor bedrijfsuitbreidingen die sinds 2015 zijn verleend nooit hadden worden afgegeven. Het is klaar met de PAS als een lopende-band-vergunningenmachine", concludeert Wösten.

Het is het oude verhaal van zure regen. "In het verleden was de industrie de grote boosdoener. Dat is aangepakt, maar de veehouderij blijft hopeloos achter en is de grootste bron en doet volstrekt onvoldoende", aldus de milieuorganisaties.