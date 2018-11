De leraar van de toekomst moet zijn eigen carrière kunnen bouwen

Voor- en nadelen

Volgens de Onderwijsraad is een groot voordeel van dit nieuwe stelsel dat leraren beter kunnen doorgroeien en makkelijker kunnen wisselen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarmee zou het beroep aantrekkelijker moeten worden. Nu verlaat een kwart van de startende leraren het vak binnen vijf jaar. In de nieuwe opzet zouden startende leraren makkelijker hun takenpakket kunnen uitbreiden en kunnen groeien in hun loopbaan.

In het onderwijsveld wordt het advies in principe goed ontvangen. "Ik vind het een advies met lef", zegt Janneke Waelen van de Marnixacademie, een Pabo, in Utrecht. "Het geeft leraren meer loopbaanperspectief." Ook ziet ze wel wat in die brede basisopleiding. "Die brede basis van didactiek en pedagogiek heb je in alle onderwijsvormen nodig. Contact maken met de leerlingen, een goede uitleg geven."

Toch heeft ze ook haar bedenkingen. En dat zit hem vooral in het perspectief van de leerling. "Nu heeft een kind les van één leraar in het basisonderwijs. Die leraar ziet het hele kind. In welke lessen is een kind sterker en in welke minder? Hoe gaat het kind om met de klasgenoten? Hoe gaat dat in het nieuwe systeem, waarin leraren zich richten op een speciaal cluster aan vakken. Krijg je dan vakdocenten op de basisschool? Een leraar voor rekenen en een andere voor geschiedenis? En wie heeft dan het overzicht over het gehele kind?"

Of dit plan in de toekomst zal worden uitgevoerd is nog de vraag. De Onderwijsraad hoopt dat er een commissie wordt aangesteld die dit advies zal uitwerken. Maar dat is aan de Tweede Kamer.