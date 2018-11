'Minimum aan plastic in grond en baggerspecie'

Grond en bagger dat wordt gebruikt bij de aanleg van wegen en dijken mag vanaf 2019 nog maar 'sporadisch' plastic bevatten. Het kabinet maakt vandaag maatregelen bekend om het gevecht tegen plastic soep uit te breiden, meldt het AD.

Bij het aanleggen van wegen worden nu grond en baggerspecie (slib dat is vermengd met stenen en afval) gebruikt, dat nog hooguit 20 procent 'bodemvreemd' materiaal mag bevatten. Daar hoort ook plastic bij.

Nul procent plastic is niet haalbaar, omdat plastics maar heel langzaam vergaan. Vandaar dat de norm 'sporadisch' wordt gebruikt. De schonere grond en baggerspecie moet ook worden gebruikt bij het minder diep maken van natuurwateren. Dat gebeurt om meer ruimte te geven aan planten en dieren op de oevers.

Plasticsoep

Verder wil het kabinet de oorzaken van de plasticsoep in zee aanpakken. Die ontstaat voor een deel door plastic dat uit rivieren komt. Er moet in kaart worden gebracht waar het zwerfvuil in rivieren vandaan komt en waar het zich ophoopt, zodat het plastic kan worden opgevangen en hergebruikt. Er komt 5 miljoen euro voor beschikbaar.

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft al eerder aangekondigd dat wegwerpplastic in de ban gaat, zoals borden rietjes en roer- en wattenstaafjes. Het bedrijfsleven moet niet-natuurlijke materialen beter hergebruiken.