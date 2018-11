Meer vrouwen onder de grootverdieners

Een steeds groter deel van de topverdieners bij grote bedrijven is vrouw. Tussen 2010 en 2017 steeg het percentage vrouwen onder de best verdienende werknemers van 15 naar ruim 20, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS heeft alleen gekeken naar organisaties met minimaal 500 werknemers. Het gaat zowel om de private als de publieke sector. Als topverdieners beschouwt het CBS de 0,2 procent best betaalde werknemers van een organisatie. Dat waren vorig jaar in Nederland ongeveer 6600 mensen.

Zorg en bouw

In bedrijfstakken waarin meer vrouwen werken, zijn er ook meer vrouwen onder de veelverdieners. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zorg, waar vrouwen 84 procent van de banen hebben. In die sector is 30 procent van de best betaalde werknemers een vrouw: fors meer dan gemiddeld.

In de bouw, de bedrijfstak met het kleinste percentage vrouwen, zijn er ook relatief de minste vrouwelijke grootverdieners. Het gaat daar om 4,1 procent.

Fulltime of parttime

Het CBS schrijft een deel van de ondervertegenwoordiging van vrouwen onder de topverdieners toe aan het feit dat zij vaker parttime werken. Bijna alle veelverdieners bij grote organisaties werken fulltime (minstens 35 uur per week), terwijl dat geldt voor slechts 22,7 procent van de vrouwelijke werknemers van die organisaties.