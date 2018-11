Tussentijdse verkiezingen VS: waar moeten we deze nacht op letten?

Gouverneursverkiezingen zijn belangrijk

Laten we niet de vele verkiezingen om het gouverneurschap en de staatsparlementen vergeten. De uitslag op staatsniveau kan ook verstrekkende gevolgen hebben voor de landelijke politiek.

In Amerika moeten de Congresdistricten volgens de wet even groot zijn qua bevolkingsaantal. Omdat sommige regio's groeien en andere weer krimpen, worden de kiesdistricten na elke tienjaarlijkse volkstelling aangepast. Het zijn de staatsparlementen en de gouverneurs die deze grenzen intekenen.

De laatste volkstelling was in 2010 en die viel samen met een Republikeinse golf in tal van staten. De Republikeinen grepen dat aan om het kiessysteem in hun voordeel te manipuleren met het omstreden gerrymandering.

De volgende volkstelling is in 2020. Wie bij deze verkiezingen de macht grijpt, heeft grote invloed op de vorming van de kiesdistricten, maar ook bijvoorbeeld op wetgeving die het voor bepaalde groepen kiezers moeilijker maakt om naar de stembus te gaan.

Georgia en Florida

Twee gouverneursverkiezingen zijn bijzonder interessant: Florida en Georgia. In deze twee staten neemt een uiterst linkse, zwarte kandidaat het op tegen een Trumpiaanse Republikein.

Georgia springt in het oog door de pogingen van de Republikeinse kandidaat om grote aantallen burgers, onder wie veel zwarte kiezers, van de kieslijsten te schrappen. Als de Democratische kandidate Stacey Abrams wint, zou ze de eerste zwarte, vrouwelijke gouverneur van Amerika worden.

Florida is altijd interessant, omdat het de belangrijkste swingstate is van de Verenigde Staten. Het is geen toeval dat Trump juist hier veel zijn gezicht laat zien, omdat winst voor de Republikeinen ook hem kan helpen bij zijn herverkiezingscampagne in 2020. In zowel Georgia als Florida is het een nek-aan-nekrace.

Een verkiezing met veel primeurs

De Midterms van 2018 kunnen een verkiezing van vele primeurs worden. Een recordaantal vrouwen doet mee aan deze verkiezingen. Kandidaten uit minderhedengroepen laten zich luid en duidelijk horen. In Vermont kan Christine Hallquist de eerste transgender gouverneur van Amerika worden. Jared Polis kan de eerste gouverneur worden die openlijk homo is.

Veronica Escobar gaat vrijwel zeker haar kiesdistrict winnen in El Paso, Texas. Daarmee wordt ze de eerste latina die namens Texas in het Huis van Afgevaardigden plaatsneemt.

Ilhan Omar en Rashida Tlaib worden waarschijnlijk de eerste moslima's die in het Congres komen. Stacey Abrams kan de eerste vrouwelijke, zwarte gouverneur van Amerika worden. En de kans is groot dat voor eerst een native American verkozen wordt in het Huis van Afgevaardigden.

De Senaat en de rechterlijke macht

De verkiezingen in een aantal staten gaan bepalen welke partij de macht grijpt in de Senaat. De Republikeinen hebben volgens de peilingen goede kansen om hun meerderheid te behouden of misschien zelfs uit te breiden. Dit heeft vooral te maken met een tiental Democratische senatoren die hun zetels moeten verdedigen in staten die twee jaar geleden naar Trump gingen.

De Republikeinen hechten veel waarde aan het behoud van hun meerderheid in de Senaat. De Grand Old Party heeft zich voorgenomen de gehele rechterlijke macht te hervormen. De partij die zowel de Senaat als het Witte Huis in handen heeft, heeft min of meer vrij spel bij de benoeming van federale rechters. Immers, de president draagt rechters voor en de Senaat keurt ze goed.

De Republikeinen hebben al grote vorderingen gemaakt in hun project, maar als ze de Senaat zouden verliezen, dan komt daar een abrupt einde aan.