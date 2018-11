Zes rechts-extremisten opgepakt voor beramen aanslag op Macron

In Frankrijk zijn zes mensen gearresteerd omdat ze ervan worden verdacht dat ze een aanslag op president Macron wilden plegen. Volgens een bron dicht bij het onderzoek hadden ze een vaag en nauwelijks uitgewerkt plan voor een gewelddadige actie tegen de president. Tegen hen is een onderzoek begonnen wegens "terroristische samenzwering".

De Franse televisiezender BFM TV meldt dat de zes afkomstig zijn uit de rechts-extremistische hoek. Ze werden gearresteerd in drie verschillende delen van Frankrijk: in de Bretonse stad Rennes, in de Alpenregio ten zuidoosten van Lyon en in het noordoosten bij de grens met Belgiƫ, Luxemburg en Duitsland.

Zondag waarschuwde Macron voor het gevaar van extreemrechtse bewegingen in Europa. Hij zei dat de toegeeflijkheid tegenover extreemrechts in de jaren 20 en 30 de opkomst van Mussolini en Hitler mogelijk maakte.

Macron is vandaag in Verdun voor de herdenkingen van het einde van de Eerste Wereldoorlog, over vijf dagen honderd jaar geleden. Komend weekeinde ontvangt hij president Trump.