Stemlokalen VS geopend voor Congresverkiezingen

Er zijn maatregelen genomen om cyberaanvallen en cyberfraude te voorkomen. Volgens federale autoriteiten zijn er geen aanwijzingen dat Rusland of een andere buitenlandse mogendheid probeert de verkiezingen te beïnvloeden, zoals Rusland bij de presidentsverkiezingen van 2016 wel gedaan heeft.

Trump

Dat de belangstelling groot is komt doordat de verkiezingen worden gezien als de eerste nationale kiezersuitspraak over president Trump, wiens naam overigens nergens op een stembiljet prijkt. Ook staat de Republikeinse meerderheid in het Congres op het spel: als de Republikeinen die verliezen, wordt het voor Trump moeilijker zijn beleid door te voeren en kunnen de Democraten zijn maatregelen beter blokkeren.

Het lijkt erop dat de Democraten een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kunnen halen en dat de Republikeinen hun krappe meerderheid in de Senaat zullen houden.

In het Huis van Afgevaardigden hebben de Republikeinen nu 235 zetels en de Democraten 193. De Democraten zouden een kleine 30 zetels op de Republikeinen kunnen veroveren, genoeg voor de meerderheid.

In de Senaat hebben de Republikeinen een meerderheid van 51-49. Omdat er veel meer Democratische zetels op het spel staan dan Republikeinse is de verwachting dat de Republikeinen die meerderheid behouden of zelfs uitbreiden.