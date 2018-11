Vandaag warmste novemberdag ooit, lokaal meer dan 20 graden

Opnieuw is er een landelijk warmterecord gesneuveld. In De Bilt werd het vanmiddag om 14.30 uur 19 graden en daarmee is het de warmste novemberdag ooit gemeten bij het weerstation.

Het oude record werd genoteerd op 3 november 2005. Toen werd het 18,7 graden.

De temperatuur liep in het zuiden van het land nog verder op. In Westdorpe in Zeeuws-Vlaanderen werd vanmiddag 20,4 graden gemeten. Daarmee is het datumrecord voor november buiten De Bilt (20,4 graden, gemeten in 1955 in Maastricht) geƫvenaard.

Het is pas de zevende keer in november sinds het begin van de metingen in 1901 dat het kwik in november oploopt tolt boven de 20 graden. Normaal is het rond deze tijd van het jaar 10 of 11 graden.

Blijft nog even zacht

Morgen is het met 15 graden ook nog zacht en donderdag en vrijdag wordt het zo'n 13 graden. In het weekend daalt de temperatuur nog een graadje verder naar zo'n 12 graden en is er een grotere kans op regen.