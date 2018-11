VN brengt in Irak massagraven IS in kaart

In het noorden van Irak zijn sinds de ineenstorting van Islamitische Staat 202 massagraven ontdekt met slachtoffers van de terreurgroep. Daarin liggen naar schatting 6000 tot 12.000 lichamen van slachtoffers.

Een exact aantal is niet te noemen, omdat er pas 28 massagraven zijn geruimd. Daarin lagen 1258 lichamen, voor het merendeel van vrouwen, kinderen, ouderen, gehandicapten, militairen en politieagenten.

IS veroverde tussen juni en december 2014 grote delen van Noord-Irak en wist die tot in 2017 te behouden. In die drie jaar werd de lokale bevolking systematisch geterroriseerd, wat mogelijk tot een aanklacht wegens oorlogsmisdrijven, misdaden tegen de menselijkheid en genocide leidt.

De VN wil dat de graven worden beschermd om bewijzen voor deze misdrijven niet verloren te laten gaan. De Iraakse regering zegt dat daarvoor het geld ontbreekt.