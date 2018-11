Amsterdamse avondwinkel voor de zoveelste keer overvallen

Bij een overval op de avondwinkel La Nuit aan de Waddenweg in Amsterdam-Noord zijn vannacht twee mensen gewond geraakt door een steekwapen. Volgens de politie zijn de slachtoffers medewerkers van de winkel. Zij moesten naar het ziekenhuis voor controle, maar verkeren zover bekend niet in levensgevaar.

De politie spreekt van meerdere daders, die nog voortvluchtig zijn. Het is onbekend of de overvallers iets hebben buitgemaakt. De politie doet sporenonderzoek in en om de avondwinkel.

Het is niet de eerste keer dat deze avondwinkel doelwit is van overvallers. Vorige week nog werd een geldbedrag buitgemaakt onder dreiging van een mes. De dader is niet gepakt. In 2007 is de vorige eigenaar gedood bij een overval. De dader is destijds veroordeeld tot tien jaar cel.