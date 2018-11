Vooral in de zorg stegen de overheidsuitgaven

De uitgaven in de publieke sector zijn tussen 1998 en 2015 met 3 procent per jaar toegenomen. De groei zat hem vooral in de toegenomen dienstverlening in de zorg en het onderwijs. Dat staat in het rapport Publiek voorzien van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarin een overzicht is gemaakt van de uitgaven in die periode in 27 publieke voorzieningen.

In 1998 bedroegen de overheidsuitgaven aan publieke voorzieningen 74 miljard euro. In 2015 was dat bedrag toegenomen tot 123 miljard euro. Volgens de onderzoekers van het SCP zijn gestegen personeelskosten een belangrijke oorzaak van de groei van de uitgaven. Ze nemen ongeveer twee derde van de totale uitgaven in beslag.

Curatieve zorg

Vooral in de zorg steeg de dienstverlening. Dat kwam onder meer door de vergrijzing. Bij de curatieve zorg (de zorg die gericht is op behandeling en genezing) namen de uitgaven met 32 procent toe. Onderwijs steeg met 27 procent en bij de langdurige zorg lag de groei op 22 procent. Veiligheid en justitie (9 procent), sociale zekerheid (2 procent) en de overige sectoren (7 procent) nemen een veel kleiner deel van de uitgaven voor hun rekening.

In 2015 werd 60 procent van de totale uitgaven aan publieke voorzieningen door de overheid gefinancierd. Burgers leverden 7 procent aan eigen betalingen en de resterende 33 procent viel grotendeels onder collectieve regelingen als de Zorgverzekeringswet.