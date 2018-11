Vrijbuiter keert in Roden terug onder nieuwe naam

In het voormalige pand van de Vrijbuiter in Roden komt een nieuwe kampeerwinkel. De Vrijbuiter, met in totaal vier vestigingen, ging in augustus failliet. Oud-eigenaren Ate van der Veen en Gerard Kremer blazen de kampeerhal in Roden nu nieuw leven in.

"Elke dag rijden we langs het pand en zien we dat het leeg staat", zegt Van der Veen tegen RTV Drenthe. "Het bedrijf is tien jaar ons kindje geweest en nu staat het leeg. Naast die emotionele reden, zien we ook dat het nog wel haalbaar is om de winkel als ondernemer opnieuw te openen."

Steun van provincie en gemeente

De nieuwe start wordt mede gefinancierd door het MKB-fonds, zeven lokale ondernemers, de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld. Die laatste twee verstrekken een lening van in totaal vier ton.

"Dit betekent veel voor Roden", zegt wethouder Henk Kosters. De winkel moet enkele tientallen banen opleveren. Het is de bedoeling dat in elk geval tien oud-medewerkers terugkeren bij de zaak. Daarnaast verwachten de gemeente en provincie ook dat de hal een aantrekkende werking zal hebben op winkelend publiek.

Doorstart

Vrijbuiter werd in 1985 opgericht in Roden en was onder kampeerders een bekende naam. Later volgden filialen in Zaandam, Gouda en Roermond. Ook het befaamde De Waard Tenten in het Gelderse Heerde viel onder de Vrijbuiter.

Na het faillissement bleek er voor die tentenmaker al snel een overnamekandidaat te zijn. De Sunshine Group ging verder met De Waard. In september volgde een doorstart voor twee vestigingen van Vrijbuiter: het Rotterdamse Vervat nam de zaken in Zaandam en Gouda over. Het bedrijf zag echter geen brood in de vestigingen in Roermond en Roden.