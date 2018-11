Douane Marokko vindt honderdduizenden xtc-pillen in Nederlandse auto

De douane in de haven van het Marokkaanse Tanger heeft vanochtend een grote drugsvangst gedaan in een aanhangwagen die afkomstig was uit Nederland. Douanemedewerkers troffen ruim 493.000 xtc-pillen aan, bij elkaar 210 kilo.

Bij de actie hield de douane drie mensen aan, onder wie een vrouw. De auto en bijbehorende aanhangwagen staan op naam van een Marokkaan die in Nederland woont, die beweerde meubels naar Marokko te brengen.

De douane heeft geen mededelingen gedaan over de identiteit van de aangehouden verdachten. Volgens een Marokkaanse tv-zender heeft een van hen de Nederlandse nationaliteit.