Hogere vergoeding voor raadsleden kleinste gemeenten

Raadsleden in kleine gemeenten krijgen voortaan een hogere vergoeding voor het werk dat ze doen. Alle leden in gemeenten tot 24.000 inwoners krijgen vanaf nu 959 euro per maand, net zoveel als hun collega's in gemeenten tot 40.000 inwoners.

De vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten stond al langer ter discussie. Die bedroeg tot nu toe tussen de 251 en 618 euro per maand, afhankelijk van het aantal inwoners. Raadsleden in die kleine gemeenten vonden dat oneerlijk, omdat ze evenveel tijd kwijt waren aan hun werk voor de raad als collega's in grotere plaatsen.

Terugwerkende kracht

Minister Ollongren heeft 10 miljoen euro uitgetrokken om het bedrag nu gelijk te trekken. "Ook raadsleden van kleinere gemeenten zoals Terschelling, Tubbergen en Tholen steken vaak veel tijd in contact met inwoners en bedrijven, werkbezoeken en het controleren van hun colleges", zegt de minister. "Met een hogere vergoeding blijft het raadswerk in kleinere gemeenten aantrekkelijk."

2442 raadsleden in 147 gemeenten krijgen met terugwerkende kracht vanaf de installatie van de nieuwe gemeenteraden op 29 maart een hogere vergoeding. Raadsleden van kleine gemeenten zoals Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog kunnen dus nog een flinke toeslag verwachten, schrijft Omrop Fryslân.