'Nacontrole borstkanker moet op patiënt worden afgestemd en kan vaak korter'

"Het is een persoonlijk risico dat de arts moet bespreken met de patiënt. Daarbij gaat het niet alleen om het meetbare risico, maar ook om waar vrouwen zichzelf prettig bij voelen." Sommige vrouwen vinden het een geruststelling om op controle te blijven komen. "Zij moeten de keuze hebben om wel langs een arts te gaan. Of langer dan de standaard vijf jaar als dat nodig is", zegt Witteveen.

Sabine Siesling, onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente, sluit zich hierbij aan. Ze ziet bovendien dat vrouwen vaak zenuwachtig zijn voor een controlefoto. "Sommige vrouwen zeggen dat ze er drie weken zenuwachtig voor zijn, terwijl de kans dat er daadwerkelijk weer kanker ontdekt wordt, heel klein kan zijn." Toch begrijpt ze ook dat het overslaan van een controle ervoor kan zorgen dat een gevaarlijk bobbeltje gemist wordt.

Bobbeltje

"Geen enkele inschatting is 100 procent veilig. Er is altijd de kans dat er iets wordt gemist, maar we hebben het model op 50.000 vrouwen getest. Daaruit bleek dat de risico's goed ingeschat kunnen worden." Ook in het huidige nacontrolesysteem ontdekt meer dan de helft van de vrouwen een bobbeltje zélf, tussen twee nacontroles in, zegt Siesling. "Voordeel van een nieuwe manier van nacontrole is bovendien dat vrouwen met een hoog risico vaker op controle kunnen komen", zegt Witteveen.

"Het is nu vooral belangrijk dat we onderzoeken hoe dat risico op een begrijpelijke manier uitgelegd kan worden", denkt Siesling. "Als een vrouw iedere maand op controle wil, kun je je afvragen of dat helpt. Haar angst is dan misschien groter dan het echte risico dat ze loopt. Een arts moet dan in staat zijn haar te helpen de risico's goed in te schatten."