Medewerker gevangenis geschorst om mogelijke banden met Satudarah

Een medewerker van de gevangenis in Sittard is geschorst vanwege "integriteitsschending". 1Limburg meldt dat de medewerker mogelijk banden had met motorclub Satudarah. Justitie wil dat niet bevestigen.

De medewerker was samen met een collega onderwerp van een integriteitsonderzoek van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI). Aanleiding zou een foto zijn waarop de twee poseerden met leden van motorclub Satudarah. De foto werd gemaakt in het inmiddels gesloten clubhuis in Geleen.

Vervolgstappen

"Uit het onderzoek zijn feiten naar voren gekomen die aanleiding zijn om de medewerker voorlopig te schorsen", meldt justitie in een verklaring. Hij mag daarom ook per direct de gevangenis niet meer in. Er wordt nog bekeken welke vervolgstappen genomen worden.

Justitie wil niet bevestigen of het onderzoek inderdaad draaide om mogelijke banden met Satudarah. Ook worden er geen mededelingen gedaan over wat het onderzoek heeft opgeleverd.

Vakbond wil onderzoek

De andere medewerker die onderwerp was van het integriteitsonderzoek, pleegde vorige maand zelfmoord. Vakbond FNV riep daarna op tot een onafhankelijk onderzoek. De bond wilde weten of er een verband was tussen de zelfdoding en het lopende onderzoek.

Volgens DJI zijn er geen aanwijzingen dat het feitenonderzoek niet zorgvuldig was. Een onafhankelijk onderzoek is volgens de dienst dan ook niet nodig.