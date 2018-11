Zwembad Ede sluit gloednieuwe glijbaan na reeks incidenten

Zwembad De Peppel in Ede heeft noodgedwongen een gloednieuwe glijbaan gesloten. In de vijftien dagen dat de glijbaan open is, waren er tien incidenten. In drie gevallen werd zelfs een ambulance opgeroepen.

De incidenten varieerden van duizeligheid tot een gebroken enkel. In alle gevallen ging het om een volwassene. "Aangezien de veiligheid van de badgasten en de medewerkers onze belangrijkste prioriteit is, heb ik per direct de glijbaan gesloten", zegt directeur Ronald ter Hoeven tegen Omroep Gelderland.

De oorzaak van de problemen is niet bekend. De glijbaan is goedgekeurd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De directeur van het bad nam na de incidenten opnieuw contact op met de NVWA, maar die bevestigde opnieuw dat de glijbaan veilig moet zijn.

"Middelzware categorie"

Het zwembad heropende eind augustus na een grondige renovatie die 3,6 miljoen euro kostte. "We dachten dat ons publiek wellicht nog wat moest wennen aan een glijbaan van dit kaliber. De Crazy Cone is namelijk ingedeeld in de middelzware categorie", zegt Ter Hoeven.

Ter Hoeven nam maatregelen om meer incidenten te voorkomen. "We hebben de glij-instructie, volwassenen niet liggend van de glijbaan, verduidelijkt. De waterafgifte is aangepast en we hebben een medewerker bij de start van de glijbaan gepositioneerd. Helaas moeten we constateren dat deze maatregelen niet voldoende waren."

Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de problemen. "Misschien moet de waterhoeveelheid in de glijbaan nog verder omhoog of misschien moet de constructie zelfs wel worden aangepast. Morgen gaan we met de bouwer kijken en de glijbaan gaat pas weer open als het veilig is."