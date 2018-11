Trein vol ijzererts gaat ervandoor in Australië, zonder machinist

In het westen van Australië heeft een trein vol ijzererts bijna honderd kilometer gereden zonder dat er een machinist aan boord was. De spoorwegmaatschappij wist de trein uiteindelijk tot stilstand te brengen door hem met opzet te laten ontsporen.

De trein met 268 volgeladen wagons vol ijzererts was op weg van Newman naar Port Hedland toen de machinist een onregelmatigheid opmerkte. Hij zette de trein stil en stapte uit om een wagon te inspecteren.

Terwijl de man nog buiten stond kwam de trein, getrokken door vier locomotieven, spontaan in beweging zonder dat er iemand aan boord was.

Spoorwissel

Pas 92 kilometer verderop slaagde de eigenaar van de trein, mijnbouwbedrijf BHP, erin om het gevaarte tot stilstand te brengen. Dat gebeurde door bij een spoorwissel de trein te laten ontsporen.

Over eventuele schade is niets bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat niemand gewond is geraakt, ook niet tijdens de dollemansrit van de goederentrein. Het treinverkeer is stilgelegd en de Australische overheid onderzoekt of er veiligheidsregels zijn overtreden.

Van de rails

Het is niet de eerste keer in de recente geschiedenis dat een trein van BHP bij een ongeluk betrokken is, maar niet eerder gebeurde dat doordat er geen machinist aan boord was. In februari 2017 ontspoorde een trein met veertig wagons en in december 2015 reden 25 wagons van de rails.

BHP is een multinational die in 2001 ontstond door een fusie van het Australische Broken Hill Proprietary en het Britse Billiton. Wereldwijd werken er bij de mijnbouwer 30.000 mensen.