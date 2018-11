Geen foundation meer nodig: donkere spitzen voor balletdansers

Spitzen, ontworpen in de negentiende eeuw, waren lang bijna alleen verkrijgbaar in het roze. Maar een Amerikaanse fabrikant ontwierp een jaar geleden donkere spitzen. Freed of Londen, een grote fabrikant van dansschoenen in Groot-Brittanniƫ, is ook om en ontwierp zowel bruine als bronzen spitzen.

Foundation

"Mijn eerste spitzen waren roze en heel hard. Ze pasten niet bij mijn huid," zegt Marie Astrid Mence, danseres bij Ballet Black. Ze kleurde tot nu toe haar spitzen bij met make-up of ze droeg een roze panty om het contrast met haar huidskleur te verkleinen.

Ook balletdanseres Cira Robinson maakte haar roze spitzen bruin. "Ik gebruikte zo'n twaalf tot vijftien tubes foundation per week", vertelt ze tegen de New York Times. Het duurde zo'n 45 minuten per dansschoen, om ze helemaal donker te krijgen.

Voor de danseressen zijn de donkere spitzen een uitkomst waar ze lang op hebben gewacht: "Je krijgt het gevoel dat je onderdeel bent van de danswereld en je krijgt het gevoel dat niks meer onmogelijk is", zegt Mence.