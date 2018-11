AIVD: terroristische dreiging tegen het Westen verdwijnt komende jaren niet

De jihadistisch-terroristische dreiging tegen het Westen en dus ook Nederland blijft de komende jaren onverminderd aanwezig. Zowel IS als al-Qaida heeft nog altijd de intentie om aanslagen in het Westen te plegen. Inlichtingendienst AIVD waarschuwt in een nieuwe publicatie, De erfenis van Syrië, dat beide organisaties gedreven blijven om sympathisanten te mobiliseren en aan te zetten tot het plegen van aanslagen.

IS is in Syrië en Irak weliswaar militair verslagen - het kalifaat bestaat niet meer - maar IS is niet verdwenen. De organisatie heeft zich omgevormd tot een ondergrondse beweging die zich voorbereidt op een wederopstanding. IS lijkt op dit moment niet meer in staat om in het Westen gecoördineerde aanslagen zoals in Parijs en Brussel uit te voeren. De organisatie is nu afhankelijk van individuen die, geïnspireerd door IS, kleinschalige aanslagen plegen op publieke en moeilijk te beveiligen plaatsen zoals een kerstmarkt (Berlijn 2016), een winkelgebied (Barcelona 2017) of een brug (Londen 2017).

Al-Qaida

De AIVD waarschuwt ook nadrukkelijk tegen al-Qaida, dat zou azen op een hernieuwde vooraanstaande rol. Al-Qaida stond jarenlang in de schaduw van IS, maar heeft inmiddels in tal van landen afdelingen opgericht en zodoende een groot internationaal netwerk opgebouwd.

Al-Qaida-leider Al-Zawahiri heeft Hamza bin Laden, zoon van Osama bin Laden, naar voren geschoven als boegbeeld van de organisatie om nieuwe mensen aan te spreken. "De jonge Bin Laden kan mogelijk fungeren als bruggenbouwer en gedesillusioneerde IS-leden en -strijders bewegen zich (opnieuw) bij al-Qaida aan te sluiten", schrijft de AIVD.

Nederland

In Nederland bestaat de jihadistische beweging uit ruim vijfhonderd aanhangers en enkele duizenden sympathisanten. "Een potentiële dreiging", stelt de AIVD. De aanhouding eind september in Arnhem en Weert van zeven mannen die een aanslag wilden plegen in Nederland, is daarvan een illustratie.