Boete cruiseschip blijft overeind, maritieme sector boos

De Staat handhaaft een boete van bijna een miljoen euro voor de Amerikaanse rederij Royal Caribbean. Dat melden bronnen aan de NOS. De Arbeidsinspectie (nu Inspectie SZW) beboette de reder vier jaar geleden vanwege het inzetten van Filipijns personeel zonder de juiste vergunning bij de renovatie van een cruiseschip in Rotterdam.

De rederij weigert de boete te betalen, omdat de Filipijnen die in Rotterdam aan The Oasis of the Seas werkten volgens Royal Carribean niet onder de Nederlandse wetgeving vallen. Scheepswerven klagen dat ze door de affaire met The Oasis of the Seas opdrachten mislopen, omdat nu ook andere reders bang zijn voor een hoge boete.

'Minder strenge regels bij de buren'

Sinds de affaire varen cruiseschepen liever door naar omliggende landen waar de regels minder streng zijn, zegt de maritieme sector. "Daarom moet Nederland de wet aanpassen." Maar uit onderzoek dat de Inspectie SZW vandaag publiceert blijkt dat de wetgeving tussen Nederland, Belgiƫ en Frankrijk amper verschilt. Het belangrijkste argument van de maritieme sector houdt volgens de inspectie geen stand.

De belangenvereniging voor de maritieme sector is zeer teleurgesteld, en stelt dat de haven van Rotterdam 100 miljoen euro per jaar misloopt door het besluit.

'Flying Team'

Cruiseschip The Oasis of the Seas kreeg in 2014 een flinke opknapbeurt in de Rotterdamse haven. De mankracht voor die opknapbeurt regelde de eigenaar van het schip samen met het UWV. Toen de Arbeidsinspectie besloot een kijkje te nemen op het schip zagen ze dat er 124 Filipijnen, zonder werkvergunning bezig waren met de verbouwing. Ze legden nieuwe vloerbedekkingen, schilderden de hutten en knapten de douches op. De inspectie legde een boete op van 992.000 euro op, die tot op de dag van vandaag niet is betaald.

Volgens de eigenaar van het cruiseschip vallen de Filipijnen niet onder het Nederlandse arbeidsrecht, maar onder het zeevaardersrecht (of maritiem recht), ook al lag het schip in een Rotterdams dok. Ze maken volgens de reder immers deel uit van een 'Flying Team' van Royal Caribbean, een groep werknemers die de wereld wordt overgevlogen om cruiseschepen van binnen op te knappen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken komt voor Kerstmis met een voorstel voor verduidelijking van de wetgeving voor toekomstige gevallen.