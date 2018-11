Moskeeënkoepel wil dat Twitter account van Wilders opheft

Volgens Köse waren de tweets van Wilders van september vorig jaar tot maart dit jaar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen "de druppel" voor de TICF.

"Iedereen heeft het recht op vrijheid van meningsuiting. Ook Wilders. Maar ons hoogste rechtscollege heeft al eens geoordeeld dat onder omstandigheden zoiets ook kan leiden tot misbruik van recht. Dat vinden wij in dit geval", aldus Köse op NPO Radio 1.

'Twitter legt lat hoog voor opschorten accounts'

Volgens internetjurist Arnoud Engelfriet is het nog nooit voorgekomen dat een partij via een juridische procedure heeft gepoogd iemand van Twitter te halen.

Wel denkt hij dat de kans klein is dat de TICF slaagt in het opheffen van Wilders' twitteraccount. "Twitter houdt ook het account van Donald Trump in stand, dus ze zijn erg eigenzinnig in het interpreteren van hun gebruiksvoorwaarden", zegt Engelfriet.

"Ik heb het idee dat Twitter bij heel bekende mensen de lat erg hoog legt. Het account van Alex Jones (complottheoriedenker, die onder meer zei dat de schietpartij op een basisschool in Sandy Hook nooit heeft plaatsgevonden, red.) is wel opgeschort, maar dat was toen ook groot nieuws."

Verder zijn de gebruiksvoorwaarden van Twitter vooral een contract tussen het sociale medium en de gebruiker, legt Engelfriet uit. Het is lastig daar als derde partij een oordeel over te vellen.

Turkse connectie

De TICF is als de grootste moskeeënkoepelorganisatie van Nederland verbonden aan Diyanet, het Turkse directoraat voor godsdienstzaken dat in maart al eens aangifte deed tegen Wilders vanwege een reclamespot. Het OM zag toen geen reden over te gaan tot vervolging.

Volgens advocaat Köse heeft de oproep tot het twitterverbod niets te maken met Turkije en is het "een volledig Nederlands initiatief, ontstaan vanuit oprechte zorg onder Nederlandse moslims".

Wel was de niet opgepakte aangifte volgens Köse reden voor de TICF de zaak over een andere boeg te gooien. "We hebben gebrainstormd over hoe we dit niet onder het strafrecht, maar onder het civiel recht konden aanpakken. En Twitter heeft met de gebruiksvoorwaarden een soort grondwet waarin heel duidelijk staat dat een account wordt opgegeven als het gaat om haatdragende berichten."