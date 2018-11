ING, Rabo en ABN werken samen met nieuwe gele geldautomaat

Volgens de banken is een nieuwe strategie noodzakelijk. "Het gebruik van contant geld in ons land wordt steeds minder", zegt Geert Eikelboom van Geldservice Nederland. "Maar er blijft natuurlijk wel een behoefte aan cash geld, mensen moeten geld kunnen blijven pinnen. Om de beschikbaarheid te kunnen blijven garanderen in de toekomst, gaan de banken hun krachten bundelen."

Er zijn in Nederland 3000 locaties waar geldautomaten dicht bij elkaar staan, zoals in het centrum van Breukelen. In een straal van amper honderd meter staan nu negen automaten, zoals bij supermarkt Albert Heijn en bij filialen van de Rabobank, ING en ABN Amro. "Daarvan verdwijnen er vijf. Negen is echt te veel, ook als je kijkt naar het aantal transacties. Dat kunnen we met minder automaten toe."

Geen bezuiniging

In het NOS Radio 1 Journaal spreekt Eikelboom tegen dat het om een bezuinigingsoperatie gaat. "We willen de beschikbaarheid op peil houden, maar dat moeten we wel kunnen blijven betalen. Als we nu niet ingrijpen, zouden de kosten juist enorm omhoog gaan. Dat willen we voorkomen."

Volgens Eikelboom heeft de nieuwe gele automaat alleen maar voordelen: "De apparaten werken nu allemaal verschillend. Straks niet meer." Dat is onder meer voor ouderen van belang zijn, zegt hij. "En uit alle automaten komen straks desgewenst ook kleine coupures van 10 en 20 euro. Dat vinden winkeliers weer heel fijn."

Evenwichtige spreiding

Het aantal geldautomaten neemt al jarenlang af. In 2017 waren er ruim duizend minder geldautomaten in het straatbeeld dan vijf jaar eerder.

Maar het feit dat we er minder gebruik van maken is niet de enige reden dat het aantal geldautomaten daalt. Ook plofkraken leiden ertoe dat pinautomaten op sommige plekken worden weggehaald. En dat is voor sommige mensen een vervelend probleem.