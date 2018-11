Utrechtse buspassagier krijgt steen tegen hoofd

Een vrouw in een stadsbus in Utrecht heeft een steen tegen haar hoofd gekregen. De steen werd op de Dichtersbaan in de stad naar de bus gegooid en ging dwars door de ruit heen.

Desondanks raakte de vrouw niet gewond. Wel was volgens een ooggetuige iedereen in de bus overstuur.

"Er zat een barst in de ruit en die barstte steeds verder", zegt een passagier tegen RTV Utrecht. "De bus is gestopt en servicemedewerkers en hulpverleners zijn erbij gekomen."

Mogelijk is de steen vanaf een naastgelegen skateveld gegooid, waar een groepje jongeren hing. Er is niemand aangehouden. De bus was onderweg van station Utrecht Centraal naar de wijk Lunetten.