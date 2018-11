Recordaantal Texanen stemt al voor de tussentijdse verkiezingen

In de Amerikaanse staat Texas hebben nu al meer mensen gestemd voor de tussentijdse verkiezingen van aanstaande dinsdag dan voor de tussentijdse verkiezingen in 2014 in totaal. Ook ligt het aantal vroege stemmers hoger dan bij de presidentsverkiezingen in 2012.

Volgens de Texaanse nieuwssite The Texas Tribune hebben meer dan 4,5 miljoen Texanen hun stem al persoonlijk uitgebracht en zijn 370.000 stemmen per post binnengekomen.

In 30 districten, waar 78 procent van de kiezers woont, heeft in de twaalf dagen dat gestemd kon worden al 40 procent van de kiezers dat gedaan. Dinsdag is de officiƫle verkiezingsdag voor de tussentijdse verkiezingen in de VS. Alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden staan op het spel, plus een deel van de zetels in de Senaat.

In de race om deze zetels gaat de strijd in Texas tussen de Republikein Ted Cruz en zijn Democratische uitdager Beto O'Rourke. Beiden claimen dat een hoge opkomst in hun voordeel werkt.

Punkrocker

In de traditioneel Republikeinse staat wil O'Rourke de eerste Democraat worden die de meerderheid krijgt sinds 1994. De oud-punkrocker zat drie termijnen in het Congres en was vrijwel onbekend buiten zijn woonplaats El Paso voordat hij Cruz uitdaagde.

Hij werd nationaal bekend door zijn oproep tot optimisme in beide partijen en zijn bereidheid om alle 254 districten in Texas te bezoeken, zelfs die waar de Democraten de hoop al jaren geleden hebben opgegeven.

Wat staat er dinsdag op het spel? Correspondent Wouter Zwart legt het uit: