Man bedreigde Pakistaanse Bibi vraagt Britten om hulp

De man van de Pakistaanse Asia Bibi hoopt dat het Verenigd Koninkrijk hen asiel verleent. In een video vraagt Ashiq Masih de Britse premier May om een vertrek uit Pakistan te organiseren. Volgens Britse media doet hij ook een beroep op de leiders van Canada en de VS.

Bibi wordt bedreigd door aanhangers van de radicale partij Tehreek-e-Labbaik (TLP). Ze zijn boos dat de vrouw door het hooggerechtshof in Pakistan is vrijgesproken van godslastering.

Volgens het hof was het bewijs in die zaak te zwak. Bibi zat acht jaar lang in een dodencel omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd.

Akkoord

Afgelopen week heeft de regering met de TLP een akkoord gesloten. Zo gaat de regering onder meer proberen te voorkomen dat Bibi het land verlaat. In ruil daarvoor schort TLP zijn acties voorlopig op.

Maar de man van Bibi is er niet op gerust. "Ik verzoek de premier van Groot-Brittanniƫ ons te helpen Pakistan te verlaten en ons asiel te geven als ze kan", zegt hij in de video. "We worden zo bedreigd dat we vastzitten in dit huis", zei hij later op WhatsApp tegen journalisten.

Nederland

Regeringspartijen CDA, ChristenUnie en D66 hebben het kabinet opgeroepen de vrouw een plek te geven in Nederland. D66-Kamerlid Sjoerdsma spreekt van een noodsituatie.

"Laat haar in Nederland veilig op adem komen", zegt Sjoerdsma. "Zodat ze in alle rust kan uitzoeken waar ze haar leven samen met haar kinderen wil oppakken. Ze kan in Pakistan geen kant op."