Kinderen zwaargewond door instorten opblaasbare glijbaan op Engelse kermis

Zeven kinderen zijn zaterdagavond mogelijk zwaargewond geraakt toen op een kermis in Engeland een enorme opblaasbare glijbaan instortte, melden Engelse media.

Ambulancepersoneel heeft de kinderen ter plekke behandeld voor "potentieel ernstige verwondingen". Daarna werden ze naar ziekenhuizen in Engeland gebracht.

De glijbaan stortte in tijdens een vuurwerkshow. Het park in de plaats Woking vlakbij Londen waar de kermis werd gehouden, is ontruimd. De politie is een onderzoek gestart.

Hoe het heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De organisatie is "erg geschrokken en bedroefd", tweette Woking Fireworks.