'Bellenschermen' IJmuiden uit voor trektocht schieralen naar Sargassozee

Om de jaarlijkse trek van palingen te vergemakkelijken, zet Rijkswaterstaat de zogenoemde bellenschermen in de sluizen bij IJmuiden tijdelijk uit. Zo komen palingen op hun trektocht van 6000 kilometer niet meer voor een dichte deur te staan, meldt NH Nieuws.

Bellenschermen, een enorme hoeveelheid luchtbelletjes die door een gemaal worden opgewekt, zijn bedoeld om te voorkomen dat zout water het land binnenstroomt. Rijkswaterstaat gebruikt ze in de grote zeesluizen bij IJmuiden om verzilting van het Noordzeekanaal te voorkomen.

Dat werkt prima, maar voor schieralen, volwassen paling, zijn de schermen een onneembare horde op weg naar de Noordzee. "De bellenschermen zijn vanwege de drukverschillen voor vissen slecht te passeren", meldt Rijkswaterstaat. "Bij het zoeken van een uitweg bestaat de kans dat de vissen terechtkomen in de pompen van het gemaal, wat ze vaak niet overleven."

Massaal naar de Sargassozee

Paling plant zich op een bijzondere wijze voort. Dat gebeurt na een 6000 kilometer lange reis die vanuit Nederland dwars door de Atlantische Oceaan naar de Caraïben gaat. Ergens in de Sargassozee, ten noorden van Cuba, nemen ze de rust om te paren. Hoe dat gaat, is ook voor deskundigen onbekend.

Wel is duidelijk dat ongeveer tien procent van de Nederlandse palingpopulatie de trektocht begint op het Noordzeekanaal en dan via de sluizen van IJmuiden naar zee zwemt. De vismigratie is door de droogte wat vertraagd. Maar op dit moment is de schieraal massaal onderweg.

Alleen in donker actief

Om te voorkomen dat de trektocht direct al eindigt, gaan de bellenschermen nu tijdelijk uit. Dat gebeurt alleen bij de Noordersluis en alleen 's nachts. van 18.00 uur tot 7.00 uur. Rijkswaterstaat: "Dit doen we 's nachts omdat in IJmuiden ruim tachtig procent van de dieren alleen in het donker actief is. Overdag gaat het weer aan om verzilting tegen te gaan."

Het is nog onbekend hoelang de maatregel duurt. Rijkswaterstaat houdt zowel de vismigratie als de verzilting nauwgezet in de gaten.