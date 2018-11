Nieuwe dinosaurussoort ontdekt in Argentinië

Een team Spaanse en Argentijnse paleontologen heeft de resten gevonden van een dinosaurussoort die tot nu toe onbekend was. Het gaat om resten van drie dino's die vermoedelijk 110 miljoen jaar geleden in Argentinië leefden. De nieuwe soort heeft de naam Lavocatisaurus agrioensis gekregen.

De dino's behoorden tot de familie van de plantenetende sauropoda, waarvan de brontosaurus de bekendste is. Sauropoda zijn de grootste wezens die ooit op aarde rondliepen. De supersaurus, die ook tot die familie hoorde, kon wel 34 meter lang worden en de argentinosaurus moet 120 ton hebben gewogen.

Reconstructie

De wetenschappers zeggen dat ze van de grootste dino delen van de kop en de ruggengraat hebben gevonden. Daarmee hebben ze naar eigen zeggen genoeg om bijna een volledige reconstructie te maken.

Het grootste skelet was vermoedelijk van een volwassen dinosaurus, die circa 12 meter lang was. De kleinere waren jongen van 6 of 7 meter lang. Volgens de onderzoekers leefden de dinosaurussen vermoedelijk samen.

Woestijngebied

De plek waar de fossielen zijn gevonden, in het midden van Argentinië, is opvallend. 110 miljoen jaar geleden was dat gedeelte van Argentinië een woestijn met slechts enkele meren.