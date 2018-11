Radar: gesjoemel bij DELA met vingerafdrukken van overledenen

Een deel van de vingerafdrukken die uitvaartorganisatie DELA gebruikt om sieraden voor nabestaanden te maken, is vervalst. Dat stelt het NPO Radio 1-programma Radar in de uitzending van vandaag. Directeur Edzo Doeve van DELA zegt in een schriftelijke reactie "werkelijk verbijsterd" te zijn over de berichtgeving van het programma.

Radar meldde vorige week al dat DELA zonder toestemming van nabestaanden vingerafdrukken van overledenen nam, om vervolgens ringen of kettingen met die vingerafdrukken erop te verkopen.

Het programma sprak voor de uitzending van vandaag met medewerkers en oud-medewerkers van uitvaartondernemers. Die zeggen dat een deel van de vingerafdrukken vervalst is, om zo nabestaanden en moederorganisatie DELA gerust te stellen. "DELA wil al jaren zoveel mogelijk vingerafdrukken hebben, maar soms lukt het niet om die af te nemen", zegt een medewerker tegen het programma.

Als iemand al enige tijd overleden is of in het water heeft gelegen, dan is het afnemen van een afdruk onmogelijk. "Collega's die de verzorging deden gaven daarom zelf maar hun vingerafdruk op. Dat gebeurde meerdere keren", verklaarde een oud-medewerker tegen Radar. Een andere medewerker uit het noordoosten van het land zegt dat er heel lacherig over de gang van zaken werd gedaan. "Oh, we zijn hem vergeten. Dan kan jij wel even de overledene spelen hè? Er werd heel laconiek over gedaan."

'Werkelijk verbijsterd'

DELA-directeur Doeve noemt de uitzending een rechtstreekse aanval op de integriteit van de organisatie. "Wij werpen de aantijging, of de suggestie, alsof hier sprake zou zijn van een misstand van enige omvang, ver van ons. Voor zover de programmamakers in hun uitzending kunnen getuigen van incidenten, is dat op geen enkele wijze het gevolg van beleid of instructie vanuit DELA", aldus Doeve. "Ook niet richting derde partijen die in onze opdracht handelen. Wij nemen nadrukkelijk afstand van incidenten en mochten wij daar meer informatie over krijgen, dan zullen we direct passende maatregelen nemen."

DELA zegt intern onderzoek gedaan te hebben naar de gang van zaken. "We vinden in onze administratie geen enkele aanwijzing die de aantijging ondersteunt. We hebben ook met medewerkers, managers, partners, de ondernemingsraad en de vertrouwenscommissie van de Algemene Vergadering van de Leden gesproken. Zij herkennen dit evenmin."

Goede vingerafdruk

Het bedrijf zette ook een enquête uit naar medewerkers. "In korte tijd reageerden 600 medewerkers", zegt Doeve. Ruim 99,5 procent van de collega's geeft aan dat de situatie voor hen onbekend is." Doeve zegt dat nabestaanden, op basis van wat DELA nu weet, erop mogen vertrouwen dat zij een sieraad met een goede vingerafdruk hebben ontvangen.

De mensen die Radar sprak, zeggen dat het vervalsen "moet stoppen". "Zo'n sieraad is een ontzettend dierbaar bezit", zegt een van hen. "Ik vergelijk het met de urn van m'n vader. Stel dat daar de as van een ander in zou zitten. Dat zou vreselijk zijn. Er zijn nu mensen in Nederland die met een sieraad rondlopen met een vingerafdruk van iemand anders terwijl ze het idee hebben dat het een vingerafdruk was van hun dierbare."