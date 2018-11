Ook Duitsland staat stil bij einde Eerste Wereldoorlog, maar wel anders

Veel kransen, vlaggen en volksliederen de komende dagen in België, Frankrijk en Groot-Brittannië. Want volgende week, 11 november, is de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog, dit jaar 100 jaar geleden. In Duitsland geen kransen en vlaggen. Maar dat betekent niet dat er geen aandacht voor is. "Integendeel", zegt historicus Daniel Schönpflug. De belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog en de periode daarna neemt volgens hem de laatste jaren toe. "En dat is maar goed ook."

Schönpflug heeft een goed gevoel voor timing. Zijn boek Kometenjahre, 1918: Die Welt im Ausbruch, dat hij vorig jaar publiceerde (een jaar voor de herdenking van het einde van de Grote Oorlog) vliegt de winkels uit. En niet alleen in Duitsland. Er zijn vertalingen in onder meer in het Engels, Frans, Italiaans, Deens, Zweeds, Russisch, Chinees en Koreaans. De Nederlandse titel: 1918 Het jaar van de dageraad.