'Huizen in Zevenaar verzakken door laag grondwater na droge zomer'

In de gemeente Zevenaar zijn bij tientallen huizen verzakkingen of scheuren vastgesteld, die zijn ontstaan als gevolg van de droge zomer. Door die droogte is de grondwaterstand extreem laag, waardoor er volgens dagblad De Gelderlander veel huizen zijn met schade. De krant schrijft dat het gaat het om dertig woningen in Zevenaar. De gemeente zou geen acuut instortingsgevaar hebben vastgesteld.

Ingenieursadviesbureau Sweco zegt tegen de krant dat er naar schatting 750.000 tot een miljoen woningen in Nederland problemen kunnen krijgen door de waterstand. Volgens het adviesbureau, dat onderzoek doet naar de gevolgen van klimaatverandering op onder meer woningen, liggen die huizen in kwetsbare gebieden op funderingen die last kunnen krijgen van de lage grondwaterstand.

Vereniging Eigen Huis zegt tegen De Gelderlander dat er geen zicht is op de omvang van de problemen, omdat er geen algemeen loket is voor dit soort schadegevallen. Ook andere gemeenten dan Zevenaar zeggen dat ze niet weten hoe groot het probleem is, omdat veel huiseigenaren met schade zich niet bij hen melden.

Staalfunderingen

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek krijgt vooral meer meldingen van verzakkingen en scheuren bij panden met staalfunderingen. Dat zijn huizen die niet met palen, maar rechtstreeks op de ondergrond zijn gefundeerd.

De gemeente Zevenaar helpt huiseigenaren wel om in contact te komen met bedrijven die de funderingsproblemen kunnen oplossen. Per huis zou het gemiddeld 56.000 euro kosten om de problemen te verhelpen.