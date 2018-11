'Aanschafprijs van nieuwe auto fors omhoog door nieuwe bpm-tarieven'

Overgangsperiode

Sinds afgelopen september mogen autofabrikanten geen auto's meer bouwen die zijn getoetst met de oude CO2-metingen. Maar om bijvoorbeeld voorraadmodellen toch te kunnen verkopen, heeft de overheid een overgangsperiode ingesteld. Pas volgend jaar september mogen er daadwerkelijk geen auto's meer worden verkocht die met oude CO2-metingen zijn getest. De verwachting is dat er dan auto's op de markt komen die schoner zijn en mede daardoor een lagere bpm hebben.

Nu zitten we in een overgangsperiode. In de praktijk kan je nu een auto kopen die met de nieuwe CO2-meetmethodes is getest. Als daaruit blijkt dat er meer CO2 wordt uitgestoten, dan moet je meer aanschafbelasting betalen. Terwijl exact dezelfde auto die bijvoorbeeld afgelopen april is gemaakt en getoetst is met de oude metingen, een veel lagere aanschafbelasting heeft.

Grote prijsverschillen

De Bovag en de RAI hebben de afgelopen twee maanden verschillende modellen gemeten en doorgerekend. Ze concluderen dat er nu wel degelijk grote prijsverschillen zijn. In hun brief naar de Kamerleden zetten zij vijf verschillende modellen met bpm-tarieven op basis van de oude en nieuwe metingen. In sommige gevallen is de aanschafbelasting ruim twee keer zo hoog als voorheen.