Christelijke Asia Bibi mag Pakistan niet uit

Radicale moslims in Pakistan hebben na drie dagen hun protestacties tegen vrijspraak voor Asia Bibi opgeschort. In ruil daarvoor zal de regering zich niet verzetten tegen een poging om de rechtszaak tegen haar te heropenen.

Asia Bibi, een christelijke vrouw, werd acht jaar geleden ter dood veroordeeld wegens godslastering. Haar veroordeling leidde destijds in de hele wereld tot afschuw. Deze week werd ze door het Pakistaanse hooggerechtshof vrijgesproken.

De streng islamitische partij TLP reageerde furieus op de vrijspraak. Drie dagen lang blokkeerden TLP-aanhangers belangrijke wegen in de hoofdstad Islamabad en in Lahore en Karachi. Scholen bleven dicht en het telefoonverkeer in de steden werd stilgelegd.

Toezeggingen

Na overleg met de TLP belooft de regering zich niet te verzetten tegen een verzoek om herziening van het vonnis tegen Bibi. De vrouw komt op een lijst van mensen die het land niet mogen verlaten. Voor de TLC zijn de toezeggingen voldoende om de acties op te schorten.

Waar Bibi zich nu bevindt, is niet bekend. Mogelijk heeft ze Pakistan al verlaten. Coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en D66 hebben het kabinet opgeroepen de christelijke vrouw onderdak te bieden in Nederland.