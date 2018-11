Chinezen gevangen tussen zorg voor de ouders en de keuze voor groter gezin

"We willen geen tweede kind, omdat we al veel tijd en energie besteden aan onze dochter en haar alle aandacht willen geven." Yuxiao speelt met haar dochtertje, van net 3 jaar oud. Als ze de kleine Xiaobao vraagt of ze misschien een broertje of zusje zou willen, schudt ze heftig van nee. "Ik vind ze niet leuk", zegt ze. "Vandaar dat we niet twee kinderen willen", lacht vader Peng. "We luisteren naar haar mening en zij wil geen broertje of zusje. Dat weegt zwaar voor ons."

Het is een vaak gehoord argument bij jonge Chinese ouders om niet aan verdere gezinsuitbreiding te doen. Ze willen het eerste kind graag alle aandacht geven, omdat ze zelf als kind van de eenkindgeneratie ook zo opgevoed zijn. Bovendien kosten kinderen geld. Geld dat deze hoger opgeleide generatie, die het eindelijk wat beter heeft dan hun ouders, graag aan iets anders besteedt dan aan kinderen.

"Het is duur om een kind op te voeden, maar dat is niet de doorslaggevende reden om geen kinderen meer te willen", zegt Peng. "We houden gewoon zoveel van Xiaobao dat we niet weten hoe we onze liefde zouden moeten verdelen onder twee kinderen."

Geboortecijfer

Het wil kortom nog niet erg vlotten met de bevolkingsgroei in China, sinds de regering de eenkindpolitiek heeft afgeschaft, nu alweer twee jaar geleden. Na een aanvankelijke piek in 2016, vlak na de afschaffing, daalt het geboortecijfer nu weer.