Wildlands lijdt verlies en grijpt in

Wildlands Adventure Zoo in Emmen lijdt dit jaar 8 miljoen euro verlies, meldt het dierenpark. Om het tij te keren grijpt de dierentuin in.

Zo worden er volgend jaar vijf tot vijftien medewerkers gedwongen ontslagen. Daarnaast wordt een kaartje voor het park goedkoper en wordt er bezuinigd op onder meer marketing, onderhoud en entertainment.

Het park kampt al sinds de opening in 2016 met tegenvallende bezoekersaantallen, die al een paar jaar dalen. Vorig jaar leed de opvolger van het Noorder Dierenpark 1,8 miljoen verlies.

Zwaar weer

Wildlands verwacht dit jaar af te sluiten met 840.000 bezoekers. Dat is fors minder dan de 1,2 miljoen bezoekers die werden verwacht. Vorig jaar bleef het aantal bezoekers 200.000 achter op de planning.

"We zitten nu in zwaar weer", zegt interim-directeur Erik van Engelen tegen RTV Drenthe. "Door in te grijpen kunnen we ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk weer een gezond en nog aantrekkelijker park worden."

Onvoldoende gereageerd

Het dierenpark heeft onderzoek gedaan naar het teruglopen van het aantal bezoekers. Daaruit blijkt onder meer dat dieren niet zichtbaar genoeg zijn en het publiek de kaartjes te duur vindt. Daarnaast zou door de combinatie van dierenpark en attractiepark onduidelijkheid bij het publiek ontstaan.

Daarom gaat niet alleen de entreeprijs naar beneden, de route door het park zal veranderen en de dierenverblijven wordt aangepast zodat de dieren beter te zien zijn.

Groeiende zorgen

Dit voorjaar bleek de gemeente Emmen al zeer bezorgd over Wildlands. De gemeente draagt een risico van bijna zestig miljoen, onder meer via een achtergestelde lening, en hield in mei rekening met een groeiende kans dat die miljoenen niet meer terugkomen. De gemeente wilde van Wildlands een aangepast bedrijfsplan waarin staat hoe de dierentuin de tendens wil keren.

Inmiddels zegt de gemeente dat die zorgen minder zijn, omdat er "constructieve gesprekken" worden gevoerd met Wildlands. Wel heeft de dierentuin aan de gemeente Emmen en andere financiers om een bijdrage gevraagd om de voorgenomen maatregelen uit te voeren. Hoe hoog dat bedrag is, wil de Emmense wethouder Otter niet zeggen.

De vorige directeur Frankwin van Beers vertrok in september, na negen jaar bij Wildlands te hebben gewerkt. Hij zei deze zomer dat het bedrijf de term 'dierenpark' misschien te krampachtig heeft vermeden om een ander imago te kunnen krijgen dan het vroegere Noorder Dierenpark in Emmen.