'Vrijgesproken Pakistaanse Asia Bibi in Nederland opvangen'

Nederland moet de Pakistaanse Asia Bibi tijdelijk opvangen omdat ze in haar eigen land gevaar loopt. Dat zeggen CDA en D66. Ze roepen het kabinet op de vrouw een plek te geven via het zogeheten "Shelter Cities"-programma.

D66-Kamerlid Sjoerdsma spreekt van een noodsituatie. "Bibi wordt sinds haar vrijlating ernstig bedreigd".

Asia Bibi werd deze week in Pakistan vrijgesproken, nadat ze eerder wegens godslastering ter dood was veroordeeld. De moeder van vijf kinderen zat acht jaar in een cel. Ze kreeg de straf voor het beledigen van de profeet Mohammed tijdens een ruzie. Zelf heeft ze altijd gezegd onschuldig te zijn. Haar veroordeling leidde in de hele wereld tot afschuw.

In het openbaar ophangen

Deze week kwam Bibi na een uitspraak van de hoogste rechter in Pakistan vrij. Onmiddellijk daarna braken protesten uit. Honderden demonstranten, onder wie aanhangers van de streng islamitische partij TLP, gingen de straat op, blokkeerden wegen en staken autobanden in brand. Ze eisen dat Bibi alsnog in het openbaar wordt opgehangen. De vrouw verblijft nu op een geheime locatie, in afwachting van haar officiƫle vrijlating.

Sjoerdsma noemt de situatie zeer ernstig. "Na acht jaar gevangenschap wordt zij nu ernstig bedreigd. Laat haar in Nederland veilig op adem komen. Zodat ze in alle rust kan uitzoeken waar ze haar leven samen met haar kinderen wil oppakken. Ze kan in Pakistan geen kant op."

CDA-Kamerlid Van Helvert: "Vrijheid van geloof en religie is een universeel recht van de mens. Tegen wil en dank is Asia Bibi een voorvechtster geworden van dit recht."

Korte periode

De elf Nederlandse "Shelter Cities" bieden mensen tijdelijke opvang, van drie tot zes maanden. Vaak gaat het om mensenrechtenverdedigers zoals journalisten, advocaten, of kunstenaars die via een noodvisum tijdelijk terechtkunnen.

Sjoerdsma erkent dat het om een korte periode gaat. De vrouw heeft een gezin in Pakistan, en officieel valt een gezin niet onder het programma, maar Sjoerdsma "kan zich voorstellen dat de organisatie (Justice and Peace) met de handen over het hart strijkt". Sjoerdsma erkent dat de kans dat de vrouw na enkele maanden kan terugkeren naar Pakistan niet groot is. "Dat ziet er somber uit, maar het is aan Bibi en haar gezin om te bepalen wat ze daarna gaan doen".